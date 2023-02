Vip morti nel 2023, elenco completo: ultimo Curzio Maltese (Di lunedì 27 febbraio 2023) Quali sono i Vip morti nel 2023? Chi sono i cantanti morti nel 2023? Chi sono gli attori morti nel 2023? Chi sono i calciatori morti nel 2023? Il 2022 si è concluso con due morti eccellenti: Pelé, leggenda brasiliana del calcio, e il Papa “emerito” Benedetto XVI. Anche durante l’anno ci hanno lasciato personalità L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. Leggi su lucascialo (Di lunedì 27 febbraio 2023) Quali sono i Vipnel? Chi sono i cantantinel? Chi sono gli attorinel? Chi sono i calciatorinel? Il 2022 si è concluso con dueeccellenti: Pelé, leggenda brasiliana del calcio, e il Papa “emerito” Benedetto XVI. Anche durante l’anno ci hanno lasciato personalità L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PivaEdoardo : RT @PivaEdoardo: Lui prega Prega Prega Un vero VIP tutto applausi e SELFIE Il Viminale TUTTO CONTENTO per i nuovi arrivi di morti sulle s… - PivaEdoardo : Lui prega Prega Prega Un vero VIP tutto applausi e SELFIE Il Viminale TUTTO CONTENTO per i nuovi arrivi di morti… - spatatrappo : @ElLoboNegron16 @SimonaVentura17 @firewall76 @AkiliWazi @LaBombetta76 @DrPaoloMezzana @Stronza @DarkLadyMouse Ma se… - carotelevip : Sono morti i vip Tizio, Caio e Sempronio. Ne hanno dato notizia i parenti con un necrologio a mezzo stampa. Le came… - PivaEdoardo : RT @PivaEdoardo: MATTARELLA piange i morti in mare? Vergogna del popolo italiano Lui ha firmato il decreto 'SOLO UN SALVATAGGIO ALLA VOLTA… -