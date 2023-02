Violano la Costituzione | la sfida del miliardario Usmanov alle sanzioni

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Per Alisheruzbeko spesso residente in Germania, l'inclusione nelleeuropee viola latedesca: il magnate ha fatto ricorso sostenendo di non aver avuto alcuna responsabilità nell'invasione dell'Ucraina

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... robybeste : @sonia172505 Perché, mai nessuna condanna viene fatta verso movimenti di sinistra, che violano in egual modo di que… - ilGIANNON123 : @fcancellato Due ragazzi fanno volantinaggio politico, un branco di fascisti rossi cercano di impedirlo FISICAMENTE… - diegoformichell : Ha ragione orsini. Negano l'evidenza e violano la nostra costituzione. Criminali - PhdDavide : @frankiehinrgmc I fascisti andrebbero arrestati. Violano la Costituzione. - adapallai : RT @Epistemide: @fsyloslab @Open_gol Mentana e suoi infami scagnozzi fascisti a che violano l'articolo 21 della Costituzione, molto più… -

Per Alisher Usmanov, miliardario uzbeko spesso residente in Germania, l'inclusione nelle sanzioni europee viola la Costituzione tedesca: il magnate ha fatto ricorso sostenendo di non aver avuto alcuna ...Per il sindaco di Bari, Antonio Decaro, è "sbagliata" e "rappresenta una brutta pagina per la politica pugliese" l'articolo della legge di Bilancio pugliese che allunga la legislatura regionale fino a ...