Vincenzo Caputo commissario straordinario per l'emergenza Peste suina africana (Di lunedì 27 febbraio 2023) Cambia il commissario straordinario nazionale per l'emergenza Peste suina africana. Vincenzo Caputo, direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche 'Togo Rosati' succede ad Angelo Ferrari, direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte Liguria e Valle d'Aosta, giunto a fine mandato. Caputo è stato nominato con un decreto del presidente del Consiglio dei ministri. La notifica è stata trasmessa venerdì scorso. l'emergenza Peste suina in Italia ha finora avuto due focolaio, uno nel Lazio, l'altro, molto più esteso, in Piemonte e Liguria dove sono stati finora accertati 387 casi, tutti in cinghiali, nel territorio di 63 ...

