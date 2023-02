Vince Schlein ma rimaniamo cauti: le sue prime mosse diranno se il risveglio del Pd è reale (Di lunedì 27 febbraio 2023) di Luca Mancini Contro molte previsioni, Stefano Bonaccini si sveglia sconfitto dal duello per la segreteria del Pd. L’occhialone trasparente, la filosofica barba, un rigoroso controllo gestuale, il tono pacato, il retaggio renziano e la predilezione per il ragionamento circolare hanno costituito la controfigura della stabilità che gli elettori hanno interpretato come continuazione della vecchia linea annacquata che ha dissolto il fu Partito Democratico. Al contrario, il desiderio di cambiamento dal recente passato ha premiato la giovane esuberante Elly Schlein che leggera registra una vittoria inaspettata. Spesso viene fotografata a braccia alzate, bocca spalancata e posa scomposta. Il suo atteggiamento ha fornito ampio materiale di scherno ai suoi detrattori, ma ha anche suggerito una natura impulsiva che in prima votazione ha spaventato l’establishment interno, ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) di Luca Mancini Contro molte previsioni, Stefano Bonaccini si sveglia sconfitto dal duello per la segreteria del Pd. L’occhialone trasparente, la filosofica barba, un rigoroso controllo gestuale, il tono pacato, il retaggio renziano e la predilezione per il ragionamento circolare hanno costituito la controfigura della stabilità che gli elettori hanno interpretato come continuazione della vecchia linea annacquata che ha dissolto il fu Partito Democratico. Al contrario, il desiderio di cambiamento dal recente passato ha premiato la giovane esuberante Ellyche leggera registra una vittoria inaspettata. Spesso viene fotografata a braccia alzate, bocca spalancata e posa scomposta. Il suo atteggiamento ha fornito ampio materiale di scherno ai suoi detrattori, ma ha anche suggerito una natura impulsiva che in prima votazione ha spaventato l’establishment interno, ma ...

