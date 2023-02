Vince Schlein e fa la storia del Pd (poi che storia sarà, be’, è un’altra storia) (Di lunedì 27 febbraio 2023) Hanno preferito un bene non sperimentato a un male già noto, per parafrasare Tomasi di Lampedusa. La grande affluenza ai gazebo ha ribaltato il risultato dei circoli del Pd e ha portato alla vittoria di Elly Schlein, determinando un terremoto nella storia di questo partito e a probabili scossoni non da poco nella politica italiana. Ma è un voto che ha del pazzotico, una vittoria di misura che spacca il partito come una mela con una prevalenza di Elly-la-Nuova forse dovuta anche a voti di persone di altri partiti: è il brutto delle primarie. E tuttavia il cosiddetto “popolo delle primarie” che come i clienti ha sempre ragione ha travolto “il Partito”, ha sparato su un quartier generale che evidentemente aveva stufato (anche se in quel teatro dell’assurdo che è diventato il Pd escono premiati proprio i Franceschini e gli ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 27 febbraio 2023) Hanno preferito un bene non sperimentato a un male già noto, per parafrasare Tomasi di Lampedusa. La grande affluenza ai gazebo ha ribaltato il risultato dei circoli del Pd e ha portato alla vittoria di Elly, determinando un terremoto nelladi questo partito e a probabili scossoni non da poco nella politica italiana. Ma è un voto che ha del pazzotico, una vittoria di misura che spacca il partito come una mela con una prevalenza di Elly-la-Nuova forse dovuta anche a voti di persone di altri partiti: è il brutto delle primarie. E tuttavia il cosiddetto “popolo delle primarie” che come i clienti ha sempre ragione ha travolto “il Partito”, ha sparato su un quartier generale che evidentemente aveva stufato (anche se in quel teatro dell’assurdo che è diventato il Pd escono premiati proprio i Franceschini e gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ricpuglisi : Se vince Schlein rido per un'ora di fila - ultimora_pol : #PrimariePD - Dati definitivi provincia di Brescia, Schlein vince con 3000 voti di margine. @ultimora_pol - ultimora_pol : #PrimariePD - Elly Schlein vince anche a Cuneo e consolida il vantaggio in Piemonte. @ultimora_pol - elefrancesch : La #Schlein vince col voto popolare......anche dei non iscritti al PD. Minchia quanto è facile finire di affossare… - TheTudo94 : RT @rusembitalia: @mariolavia ???? TERMINATE PRIMARIE DEL PD Elly Schlein vince le Primarie e diventa il nuovo Segretario del PD. Grande vi… -