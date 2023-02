Vigili del fuoco: Meloni, 'audacia e generosità per salvare vite, uomini e donne straordinari' (Di lunedì 27 febbraio 2023) Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "Auguri al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, al nostro fianco da 84 anni. A questi straordinari uomini e donne che con audacia, prodezza e generosità rischiano ogni giorno la loro vita per salvare quella altrui, il ringraziamento di una Nazione intera". Lo scrive in un tweet il premier Giorgia Meloni. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "Auguri al Corpo Nazionale deidel, al nostro fianco da 84 anni. A questiche con, prodezza erischiano ogni giorno la loro vita perquella altrui, il ringraziamento di una Nazione intera". Lo scrive in un tweet il premier Giorgia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Naufragio migranti in Calabria: sommozzatori dei vigili del fuoco recuperano indumenti e zainetti #migranti… - enpaonlus : Cade dalla scogliera e rimane bloccata: mucca salvata dai Vigili del Fuoco - Grazie ai ?@vigilidelfuoco? per esserc… - DPCgov : Sempre pronti a soccorrere. Di notte e di giorno, in Italia e all'estero come nelle ultime settimane per il terremo… - Artventuno : Li hanno recuperati i soccorritori dei Vigili del Fuoco e della Guardia Costiera insieme ai finazieri e ai carabini… - FratellidItalia : RT @SoranzoEnoch: Il 27 febbraio 1939 veniva fondato il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Da allora gli uomini che lo compongono sono p… -