Vieri: "Lucianone ha più fantasia nelle scelte..." (Di lunedì 27 febbraio 2023) Alla "Bobo Tv" Christian Vieri, ex Calciatore: "Sarri faceva i cambi ruolo per ruolo. Alle volte vedendo le sue partite dicevo: "Ma metti Mertens con Milik!". scelte troppo standard. Ci vuole fantasia nei cambi. Alle volte bisogna mettere due attaccanti in area. Invece lui andava fisso col 4-3-3. Lucianone cambia di più. Ha più fantasia nelle scelte". Sono molto d'accordo. Ed al grande Mister Sarri ho sempre "rimproverato" anche: la gestione della rosa; la gestione dei tempi dei cambi; la gestione delle palle inattive; la gestione dei falli; l'assenza della marcatura a uomo nelle rispettive zone di competenza. A cura di Alessandro Cardito

