Videogioco sequestrato | la reazione dello studente è ultra-violenta | GUARDA

Leggi su iltempo

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Unodi scuola superiore, a Palm Cost, in Florida, Stati Uniti, è stato arrestato per aver picchiato brutalmente una professoressa che gli aveva tolto il dispositivo Nintendo Switch durante una lezione in classe. Lodella Matanzas High School è stato accusato di reato aggravato con lesioni personali. Il ragazzo, inoltre, dopo l'arresto avrebbe minacciato di morte l'insegnante. Quest'ultima è stata ricoverata in ospedale ma non è in pericolo di vita.