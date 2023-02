Video Serie A: La Reazione di Osimhen alla Consegna della Torta a Napoli è da Morire dal Ridere (Di lunedì 27 febbraio 2023) Negli ultimi giorni, una Torta speciale ha fatto il giro del web: la pasticceria Fresco Forno ha creato una Torta con tanto di mascherina di Osimhen e con sopra un “effetto” giallo, richiamando alla mente la capigliatura del calciatore nigeriano. Il pasticciere Salvatore Mellone ha Consegnato personalmente la cReazione al calciatore del Napoli, che ne è stato visibilmente divertito. Si tratta di un gesto che ha fatto commuovere tutti gli appassionati di calcio, che hanno visto in questa Torta una testimonianza di quanto Osimhen sia amato in città. La passione dei tifosi napoletani è come un fuoco che arde ininterrottamente, e questa Torta è la dimostrazione che il calciatore è entrato a far parte del cuore ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 27 febbraio 2023) Negli ultimi giorni, unaspeciale ha fatto il giro del web: la pasticceria Fresco Forno ha creato unacon tanto di mascherina die con sopra un “effetto” giallo, richiamandomente la capigliatura del calciatore nigeriano. Il pasticciere Salvatore Mellone hato personalmente la cal calciatore del, che ne è stato visibilmente divertito. Si tratta di un gesto che ha fatto commuovere tutti gli appassionati di calcio, che hanno visto in questauna testimonianza di quantosia amato in città. La passione dei tifosi napoletani è come un fuoco che arde ininterrottamente, e questaè la dimostrazione che il calciatore è entrato a far parte del cuore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MilkoSichinolfi : Loro 'non devono partire' e voi, pessimi personaggi di quarta serie, non dovevate arrivare al Governo. #Crotone - NetflixIT : Da quando ha ucciso i suoi genitori, non ha più aperto bocca. In Silenzio, la nuova serie con Arón Piper, Almudena… - Tg3web : Elly Schlein conquista la segreteria del Partito Democratico battendo una serie di record: è la prima donna ad arri… - Zcfnews : Catania-Paternò 2-0 Highlights Serie D Giornata 25 - - SvSport1 : Calcio, Serie D. Ecco i gol di Ligorna - Vado. A segno Gulli, Cenci e Lo Bosco (VIDEO) -