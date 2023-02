VIDEO – Inzaghi | «Primo tempo insufficiente! Inter non deve subire questo gol»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Simonedopo la sconfitta contro il Bolognavistato daTV sottolinea gli errori della squadra, ma in primis fa mea culpa per la discontinuità ma soprattutto ilinsufficiente della squadra che cade ancora una volta al Dall’Ara. Il tecnico dell’non guarda al passato e al mese di febbraio dopo tutto positivo con un solo gol subito, ma si concentra proprio sulla brutta sconfitta con i rossoblù. Servirà rimettersi in riga con duro lavoro e tornare a vincere già dalla prossima sfida con il Lecce. Fonte: Canale YouTube-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...