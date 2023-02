VIDEO – Grandine e bufera | fiume in piena in via Benedetto Croce

Leggi su ladenuncia

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Salerno: una violenta grandinata ha caratterizzato l’evento meteorologico estremo che si è abbattuto su Salerno nella mattinata del 27 febbraio 2023. La conseguenza immediata è stata una enorme quantità di acqua che, spinta dalla pendenza, ha invaso via, in particolare nel tratto che attraversa ill rione Olivieri (foto). Per i residenti e gli automobilisti una scena certamente inedita. Passata la ‘’, la situazione è tornata alla normalità. L’evento in regime di ‘allerta gialla’ proclamata dalla Protezione Civile regionale. La Denuncia.