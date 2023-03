VIDEO – Grandine e bufera | fiume in piena in via Benedetto Croce

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Salerno: una violenta grandinata ha caratterizzato l’evento meteorologico estremo che si è abbattuto su Salerno nella mattinata del 27 febbraio 2023. La conseguenza immediata è stata una enorme quantità di acqua che, spinta dalla pendenza, ha invaso via, in particolare nel tratto che attraversa ill rione Olivieri (foto). Per i residenti e gli automobilisti una scena certamente inedita. Passata la ‘’, la situazione è tornata alla normalità. L’evento in regime di ‘allerta gialla’ proclamata dalla Protezione Civile regionale. La Denuncia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : La grandine ha distrutto il suo raccolto, l'agricoltore piange disperato di fronte al suo lavoro ormai perso - Agenzia_Ansa : La grandine distrugge i tulipani, il floricoltore in lacrime sul web. Il maltempo si abbatte nel Foggiano. L'impre… - Lulu_larossa : @Karmamietitore @cio_fas La grandine, ma nel video sembra neve.. - desantisg553 : RT @fanpage: La grandine ha distrutto il suo raccolto, l'agricoltore piange disperato di fronte al suo lavoro ormai perso - Progen20 : RT @castagnafrance2: Ieri è diventato virale un video di un agricoltore, Giuseppe Savino, che piange perché la grandine ha distrutto il suo… -

Lucarelli: 'L'empatia disinformata è peggio della' "Sta grandinando, i tulipani non ci ... è stato Giuseppe Savino, un floricoltore di Foggia che ieri ha pubblicato unche lo ritrae in ...... 'La terra non mente, perché dovremmo farlo noi' di Gennaro Totorizzo,di Carlo ...Lasi abbatte sui tulipani e li distrugge. É successo oggi , 28 marzo 2023, a Foggia dove ... L'imprenditore , in unche è diventato virale nel giro di pochissime ore, osserva disperato: '...

di Luca Venturino 29 Marzo 2023 Il video di un agricoltore che piange per la distruzione dei tulipani ha commosso il web, ma Selvaggia Lucarelli invita alla cautela. (Dissapore) «Provare dolore per ...Lucarelli: “L’empatia disinformata è peggio della grandine” “Sta grandinando ... un floricoltore di Foggia che ieri ha pubblicato un video che lo ritrae in lacrime sui social, generando subito la ...