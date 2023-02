VIDEO – Bologna-Inter, è di nuovo disfatta per Inzaghi al Dall’Ara | TG Inter-News 27 febbraio 2023 (Di lunedì 27 febbraio 2023) TG Inter-News al via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato VIDEO, a firma Inter-News.it. Quest’oggi il focus è sulla sconfitta dell’Inter sul campo del Bologna. Spazio poi alle parole di Marotta ed ai successi dell’Inter Women e della Primavera. TG IN NERAZZURRO ?L’Inter, per il secondo anno consecutivo cade al Dall’Ara contro il Bologna. Una brutta sconfitta a cui sono seguite le dure parole di Lautaro Martinez e di Simone Inzaghi. Sul momento della squadra di è espresso anche Marotta, che ha parlato anche di altri temi come quello ... Leggi su inter-news (Di lunedì 27 febbraio 2023) TGal via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato, a firma.it. Quest’oggi il focus è sulla sconfitta dell’sul campo del. Spazio poi alle parole di Marotta ed ai successi dell’Women e della Primavera. TG IN NERAZZURRO ?L’, per il secondo anno consecutivo cade alcontro il. Una brutta sconfitta a cui sono seguite le dure parole di Lautaro Martinez e di Simone. Sul momento della squadra di è espresso anche Marotta, che ha parlato anche di altri temi come quello ...

