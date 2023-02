Viabilità Roma Regione Lazio del 27-02-2023 ore 20:30 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Viabilità DEL 27 FEBBRAIO 2023 ORE 20:20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULL’A1 FIRENZE Roma CODE PER INCIDENTE ALTEZZA ORTE DIREZIONE Roma SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DELL’A1 CODE ALTEZZA RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO SU VIA CRISTOFORO COLMBO CODE ALL’ALTEZZA DI VITINIA IN DIREZIONE DI OSTIA SULLA CASILINA CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA E DI FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA METRomaRE CONTINUANO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO È INTERROTTO SULL’INTERA LINEA NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21. ATTIVI POI I BUS SOSTITUTIVI. DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 febbraio 2023)DEL 27 FEBBRAIOORE 20:20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULL’A1 FIRENZECODE PER INCIDENTE ALTEZZA ORTE DIREZIONESULLA DIRAMAZIONESUD DELL’A1 CODE ALTEZZA RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO SU VIA CRISTOFORO COLMBO CODE ALL’ALTEZZA DI VITINIA IN DIREZIONE DI OSTIA SULLA CASILINA CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA E DI FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA METRE CONTINUANO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO È INTERROTTO SULL’INTERA LINEA NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21. ATTIVI POI I BUS SOSTITUTIVI. DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL ...

