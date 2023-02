Viabilità Roma Regione Lazio del 27-02-2023 ore 16:30 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Viabilità DEL 27 FEBBRAIO 2023 ORE 16:20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE PER TRAFFICO IN ESTERNA DA LAURENTINA A TUSCOLANA, MENTRE, IN INTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA E PIU’ AVANTI DA CASAL MONASTERO ALLA A24 Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA FIORENTINI A TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO RALLENTAMENTI SULLA A1 TRA IL NODO CON LA DIRAMAZIONE Roma NORD E GUIDONIA MONTE CELIO VERSO IL NODO DELLA A 24 CODE A TRATTI SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTEVILLE E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DI TIVOLI TERME NEI DUE SENSI CODE A TRATTI ANCHE SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA E DI FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA METRomaRE È CHIUSA LA STAZIONE DI ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 febbraio 2023)DEL 27 FEBBRAIOORE 16:20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO CODE PER TRAFFICO IN ESTERNA DA LAURENTINA A TUSCOLANA, MENTRE, IN INTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA E PIU’ AVANTI DA CASAL MONASTERO ALLA A24TERAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA FIORENTINI A TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO RALLENTAMENTI SULLA A1 TRA IL NODO CON LA DIRAMAZIONENORD E GUIDONIA MONTE CELIO VERSO IL NODO DELLA A 24 CODE A TRATTI SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTEVILLE E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DI TIVOLI TERME NEI DUE SENSI CODE A TRATTI ANCHE SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA E DI FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA METRE È CHIUSA LA STAZIONE DI ...

