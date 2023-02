Viabilità Roma Regione Lazio del 27-02-2023 ore 11:30 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Viabilità DEL 27 FEBBRAIO 2023 ORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER UN MEZZO PESANTE IN PANNE SI STA IN CODA TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA PERCORRENDO LA DIRAMAZIONE Roma SUD TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DI TORRENOVA ED IL GRANDE RACCORDO CON DIFFICOLTA DI IMMISSIONE IN CARREGGIATA INTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST SULLA STATALE PONTINA UN PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA POMEZIA DIREZIONE EUR RIMAMENDO SULLA STATALE PONTINA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO TRA APRILIA E POMEZIA SUD DIREIZONE Roma IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI A CAMPO DI CARNE TRA VIA DEL COMMERCIO E ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 febbraio 2023)DEL 27 FEBBRAIOORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER UN MEZZO PESANTE IN PANNE SI STA IN CODA TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA PERCORRENDO LA DIRAMAZIONESUD TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DI TORRENOVA ED IL GRANDE RACCORDO CON DIFFICOLTA DI IMMISSIONE IN CARREGGIATA INTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST SULLA STATALE PONTINA UN PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA POMEZIA DIREZIONE EUR RIMAMENDO SULLA STATALE PONTINA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO TRA APRILIA E POMEZIA SUD DIREIZONEIN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI A CAMPO DI CARNE TRA VIA DEL COMMERCIO E ...

