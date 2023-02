Viabilità Roma Regione Lazio del 27-02-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 febbraio 2023)DEL 27 FEBBRAIOORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER MATERIALE DISPERSO SU STRADA TRAFFICO RALLENTATO TRA BUFALOTTA E TIBURTINA IN CARREGGIATA INTERNA SEMPRE IN INTERNA E SEMPRE PER UN MEZZO PESANTE IN PANNE SI STA IN CODA TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST SULLA STATALE PONTINA UN PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA POMEZIA DIREZIONE EUR RIMAMENDO A POMEZIA SULLA VIA DEL MARE SEMPRE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO TA VIA VARRONE E VIA MATTEOTTI NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO VIA CASSIA SI RALLENTA ALTEZZA LA STORTA DIREZIONEMENTRE SULLA STATALE AURELIA RALLENTAMENTI ...