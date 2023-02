Vi spiego perché lascio il Pd. La versione di Fioroni (Di lunedì 27 febbraio 2023) Elly Schlein è la nuova Segretaria del Partito democratico. Il Partito che rappresenterà è un partito distinto e distante da quello che ho fondato insieme a tanti amici cattolici popolari e della Margherita. Un partito che legittimamente si trasforma da centrosinistra a sinistra. La leadership di Schlein vuole aprire il Pd a tutto quell’elettorato che non vuole lasciare – per dirla con una battuta – nessun nemico a sinistra e mettere assieme un soggetto politico che non ha più bisogno dell’esperienza dei cattolici popolari. Io non sono uno che si offende facilmente, ma ritengo che le parole sfuggite alla Schlein nell’intervista al Fatto Quotidiano di qualche giorno fa indichino una incapacità di sopportare la presenza di quel cattolicesimo politico che è elemento vitale del Pd. E senza il quale, a mio avviso, il Partito democratico diventa più povero. In molti mi hanno dipinto con le ... Leggi su formiche (Di lunedì 27 febbraio 2023) Elly Schlein è la nuova Segretaria del Partito democratico. Il Partito che rappresenterà è un partito distinto e distante da quello che ho fondato insieme a tanti amici cattolici popolari e della Margherita. Un partito che legittimamente si trasforma da centrosinistra a sinistra. La leadership di Schlein vuole aprire il Pd a tutto quell’elettorato che non vuole lasciare – per dirla con una battuta – nessun nemico a sinistra e mettere assieme un soggetto politico che non ha più bisogno dell’esperienza dei cattolici popolari. Io non sono uno che si offende facilmente, ma ritengo che le parole sfuggite alla Schlein nell’intervista al Fatto Quotidiano di qualche giorno fa indichino una incapacità di sopportare la presenza di quel cattolicesimo politico che è elemento vitale del Pd. E senza il quale, a mio avviso, il Partito democratico diventa più povero. In molti mi hanno dipinto con le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HSkelsen : Putin ieri ha abrogato il Decreto del Presidente della Federazione Russa del 07.05.2012 n° 605 «sulle misure per at… - AldoGiove : @Raffaele_Galar Ma nel prezzo sono compresi anche un culo e una minchia di ricambio? Perché se no non me lo spiego. - Sportellate_it : RT @nicirocco: #Lucarelli pronto a rientrare sulla panchina della #Ternana A dicembre, per @Sportellate_it, scrivevo questo articolo http… - Mercedesjustme7 : @FratellidItalia Ma io voglio sapere dove fate i sondaggi? Mi invitate a farli? Io non li trovo mai questi sondaggi… - nicirocco : #Lucarelli pronto a rientrare sulla panchina della #Ternana A dicembre, per @Sportellate_it, scrivevo questo arti… -