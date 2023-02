Vi spiego facile perché per me Valditara non condanna i picchiatori di estrema destra (Di lunedì 27 febbraio 2023) Militanti di estrema destra pestano due studenti all’ingresso di scuola. La preside scrive per stigmatizzare il gesto e ricordare che il fascismo è nato con i pestaggi in strada degli antifascisti. Il ministro dell’Istruzione interviene: “Ridicola”. Si vede che il Giorgia Meloni gli aveva detto “ministro, forse è il caso che diciamo due parole di condanna pure noi”. La ragione per la quale il ministro dell’Istruzione non ha condannato il pestaggio a opera di sei militanti neofascisti all’ingresso di una scuola, né ha telefonato alla preside dell’istituto per esprimere la vicinanza delle istituzioni, è perché le istituzioni sono vicine ai militanti neofascisti. Non è un’insinuazione, ma è un fatto. I sei arrestati fanno parte di Azione Studentesca, il movimento studenti legato ad Azione Giovani, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Militanti dipestano due studenti all’ingresso di scuola. La preside scrive per stigmatizzare il gesto e ricordare che il fascismo è nato con i pestaggi in strada degli antifascisti. Il ministro dell’Istruzione interviene: “Ridicola”. Si vede che il Giorgia Meloni gli aveva detto “ministro, forse è il caso che diciamo due parole dipure noi”. La ragione per la quale il ministro dell’Istruzione non hato il pestaggio a opera di sei militanti neofascisti all’ingresso di una scuola, né ha telefonato alla preside dell’istituto per esprimere la vicinanza delle istituzioni, èle istituzioni sono vicine ai militanti neofascisti. Non è un’insinuazione, ma è un fatto. I sei arrestati fanno parte di Azione Studentesca, il movimento studenti legato ad Azione Giovani, ...

