Verso “l’indirizzo” sportivo o “curvatura” per le secondarie di I grado. Scarica progetto “Sportiva-mente” (Di lunedì 27 febbraio 2023) "Lo sport dà vita". Questa frase accompagna molti sportivi e, principalmente, molti campioni, nella loro vita. Scrive la psicologa Aubin “Ho provato tanti sport, dal pattinaggio al basket, dall'atletica leggera al pugilato, agli scacchi... e in tutti ho trovato un fattore comune, una vera e propria scuola di valori per la crescita personale”. Ecco cosa fa la differenza, ecco a cosa serve lo sport nelle scuole e, in maniera particolare, nel momento più decisivo nella formazione dei nostri alunni. Ed ecco perché è importante, fondamentale, improcrastinabile pensare, accanto all’indirizzo musicale, una “curvatura” (non mi si dica che non si può scrivere) o un indirizzo sportivo. Perché poi, mi viene da pensare, la generalissima scuola media (per capirci meglio), è diventata specialistica per la musica e non potrebbe ... Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 27 febbraio 2023) "Lo sport dà vita". Questa frase accompagna molti sportivi e, principal, molti campioni, nella loro vita. Scrive la psicologa Aubin “Ho provato tanti sport, dal pattinaggio al basket, dall'atletica leggera al pugilato, agli scacchi... e in tutti ho trovato un fattore comune, una vera e propria scuola di valori per la crescita personale”. Ecco cosa fa la differenza, ecco a cosa serve lo sport nelle scuole e, in maniera particolare, nel momento più decisivo nella formazione dei nostri alunni. Ed ecco perché è importante, fondamentale, improcrastinabile pensare, accanto almusicale, una “” (non mi si dica che non si può scrivere) o un indirizzo. Perché poi, mi viene da pensare, la generalissima scuola media (per capirci meglio), è diventata specialistica per la musica e non potrebbe ...

