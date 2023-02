Verso Lazio-Napoli: un assente di lusso all’allenamento odierno (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il Napoli si è allenato questa mattina al Konami Training Center di Castel Volturno per preparare la sfida contro la Lazio di Maurizio Sarri. Venerdì sera al ‘Maradona‘ si giocherà la 25a giornata di Serie A. Gli azzurri, capolisti, e i biancocelesti, momentaneamente al quinto posto, arriveranno alla partita con due obiettivi opposti. Il Napoli vuole continuare la rincorsa allo Scudetto e la squadra di Maurizio Sarri ha il sogno di restare aggrappata al treno Champions League. Di LorenzoDi Lorenzo non si è allenato per motivi familiari Il Napoli, con una nota sul proprio sito ufficiale, ha comunicato l’assenza di Giovanni Di Lorenzo dalla seduta di allenamento mattutina. II difensore e capitano della squadra azzurra è rimasto a casa per motivi familiari. Dopo il successo di Empoli, il ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ilsi è allenato questa mattina al Konami Training Center di Castel Volturno per preparare la sfida contro ladi Maurizio Sarri. Venerdì sera al ‘Maradona‘ si giocherà la 25a giornata di Serie A. Gli azzurri, capolisti, e i biancocelesti, momentaneamente al quinto posto, arriveranno alla partita con due obiettivi opposti. Ilvuole continuare la rincorsa allo Scudetto e la squadra di Maurizio Sarri ha il sogno di restare aggrappata al treno Champions League. Di LorenzoDi Lorenzo non si è allenato per motivi familiari Il, con una nota sul proprio sito ufficiale, ha comunicato l’assenza di Giovanni Di Lorenzo dalla seduta di allenamento mattutina. II difensore e capitano della squadra azzurra è rimasto a casa per motivi familiari. Dopo il successo di Empoli, il ...

