Verona, Zaffaroni: «Dovevamo sfruttare meglio le occasioni» (Di lunedì 27 febbraio 2023) Le parole di Marco Zaffaroni, allenatore dell’Hellas Verona, dopo la sconfitta contro la Fiorentina. I dettagli Marco Zaffaroni ha parlato in conferenza stampa dopo Verona-Fiorentina. PAROLE – «La differenza l’ha fatta la qualità, la partita ha detto questo. Dobbiamo migliorare sotto questo aspetto: anche nelle settimane scorse si era detto che andando avanti le partite sarebbero state queste. Le occasioni da gol si diradano, si pensa esclusivamente al risultato, se ti capita l’occasione devi segnare. Le abbiamo avute anche oggi, una abbastanza clamorosa sull’1-0: dobbiamo cercare di migliorare, la qualità in queste situazioni determina gli episodi, che oggi sono andati a favore della Fiorentina, una squadra forte, organizzata e che ha individualità. Nella ripresa abbiamo provato a rimetterla in ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Le parole di Marco, allenatore dell’Hellas, dopo la sconfitta contro la Fiorentina. I dettagli Marcoha parlato in conferenza stampa dopo-Fiorentina. PAROLE – «La differenza l’ha fatta la qualità, la partita ha detto questo. Dobbiamo migliorare sotto questo aspetto: anche nelle settimane scorse si era detto che andando avanti le partite sarebbero state queste. Leda gol si diradano, si pensa esclusivamente al risultato, se ti capita l’occasione devi segnare. Le abbiamo avute anche oggi, una abbastanza clamorosa sull’1-0: dobbiamo cercare di migliorare, la qualità in queste situazioni determina gli episodi, che oggi sono andati a favore della Fiorentina, una squadra forte, organizzata e che ha individualità. Nella ripresa abbiamo provato a rimetterla in ...

