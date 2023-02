Verona, le pagelle di CM: difesa in sonno profondo. Tameze e pochi altri unici sufficienti (Di lunedì 27 febbraio 2023) Verona-Fiorentina 0-3 Montipò 5: deve fare gli straordinari sulle incursioni avversarie, ma soprattutto sul gol di Biraghi da centrocampo la... Leggi su calciomercato (Di lunedì 27 febbraio 2023)-Fiorentina 0-3 Montipò 5: deve fare gli straordinari sulle incursioni avversarie, ma soprattutto sul gol di Biraghi da centrocampo la...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fiorentina_it : Netta vittoria per 3-0 per la #Fiorentina a #Verona, allontanate le paure di essere risucchiati in zona retrocessio… - violanews : ??#Fiorentina, giudizi a caldo dopo la gara del #Bentegodi #VeronaFiorentina ?? ??@fedetarge - sportface2016 : #VeronaFiorentina, le pagelle e il tabellino: che perla di #Biraghi #SerieA - infoitsport : Hellas Verona-Inter, le pagelle dei gialloblù - infoitsport : Hellas Verona-Inter, le pagelle dei nerazzurri -