Verona - Fiorentina | tensione dopo il raddoppio di Cabral Il motivo

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Un balletto dei brasiliani viola sotto la Curva Sud del Bentegodi non è piaciuto ai tifosi dell'Hellas

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Che ne dite club di serie A, e cioè Atalanta, Bologna, Cremonese, Empoli, Fiorentina, Inter, Lazio, Lecce, Milan, M… - FAMerkezi : GOAL! Verona 0-3 Fiorentina (89 Cristiano Biraghi) - NAUTBOL : #Hellas Verona - Fiorentina ? #Gol: 0 - [3] Fiorentina ? by #SOFASCORE - Fiorentinanews : #VeronaFiorentina 0?-2? ?| 87' Palo esterno di #Gaich. Va bene alla #Fiorentina che lo stacco dell'argentino, tra… - sportli26181512 : #Verona-#Fiorentina, il balletto di Cabral e compagni fa infuriare i tifosi dell'Hellas: Tensione sugli spalti del… -

Un balletto dei brasiliani viola sotto la Curva Sud del Bentegodi non è piaciuto ai tifosi dell'HellasAl Bentegodi, il match valido per la 24ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Bentegodi,si affrontano per la 24esima giornata della Serie A ...

Verona-Fiorentina: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Verona-Fiorentina, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

Verona-Fiorentina 0-2 LIVE: Terracciano si fa sentire più volte Viola News

Diretta Verona - Fiorentina (0-2) Serie A 2022 la Repubblica

LIVE Verona-Fiorentina 0-2: viola vicini al tris | Primapagina Calciomercato.com

Tensione sugli spalti del Bentegodi nel corso del match tra scaligeri e viola: l'esultanza dopo la rete del raddoppio scatena l'ira della curva gialloblu, nonostante il consolidato gemellaggio con i t ...Firenze, 27 febbraio 2023 - Fiorentina avanti all'intervallo per 2-0 sul campo del Verona. Buona viola, finalmente concreta sotto porta. Gol in apertura di Barak su assist di un ispirato Ikoné, poi il ...