Verona-Fiorentina oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2022/2023

Oggi andrà in scena la sfida tra Verona e Fiorentina, valida per la 24ª giornata di Serie A 2022/2023. La squadra di Zaffaroni ha cambiato passo nel 2023 con 3 vittorie 3 pareggi e 2 sconfitte e ora è a soli tre punti dalla zona salvezza occupata dallo Spezia. Fiorentina che invece ha vinto una sola partita nell'anno nuovo in campionato, 1 vittoria 3 pareggi e 4 sconfitte per i ragazzi di Italiano. Il calcio d'inizio è in programma alle 18:30 allo stadio Bentegodi di Verona. Il match sarà visibile in esclusiva su Dazn e sul canale 214 di Sky (Zona Dazn) per chi ha l'abbonamento sia a Dazn che a Sky. In streaming la partita sarà disponibile sull'app Dazn per mobile e pc.

