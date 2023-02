Verona-Fiorentina 0-3: gol di Barak, Cabral e Biraghi (Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – La Fiorentina sconfigge 3-0 il Verona in un match della 24/a giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Bentegodi’ della città scaligera. A decidere la partita le reti di Barak al 12?, Cabral al 38? e Biraghi all’89’ con una grandissima conclusione da centrocampo. In classifica i viola, che tornano a vincere dopo 6 giornate, agganciano al 12° posto l’Empoli con 28 punti, mentre i gialloblù restano fermi a quota 17 in 18esima posizione. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – Lasconfigge 3-0 ilin un match della 24/a giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Bentegodi’ della città scaligera. A decidere la partita le reti dial 12?,al 38? eall’89’ con una grandissima conclusione da centrocampo. In classifica i viola, che tornano a vincere dopo 6 giornate, agganciano al 12° posto l’Empoli con 28 punti, mentre i gialloblù restano fermi a quota 17 in 18esima posizione. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Che ne dite club di serie A, e cioè Atalanta, Bologna, Cremonese, Empoli, Fiorentina, Inter, Lazio, Lecce, Milan, M… - sportface2016 : #VeronaFiorentina, #Zaffaroni sicuro: 'Risultato eccessivo, archiviamo in fretta' - WiAnselmo : RT @Mediagol: Verona-Fiorentina, Italiano: “Vittoria importante per risalire la classifica” - Mediagol : Verona-Fiorentina, Italiano: “Vittoria importante per risalire la classifica” - Sarriolandia : RT @FutbolOOC: Verona-Fiorentina? L’oracolo dice Verona e la Fiorentina vince 3-0. Fermatelo che sta settimana è scatenato -