"Verissimo", Enzo Iacchetti in lacrime: "Non doveva morire così"

News Tv. Enzo Iacchetti è stato ospite nella scorsa puntata di "Verissimo", programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Il conduttore di "Striscia la Notizia" è finito in lacrime ed ha confessato: "Non doveva morire così". Le sue parole hanno emozionato il pubblico e la conduttrice del programma. Iacchetti sembrava molto segnato e la sua commozione era palpabile.

