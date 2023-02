(Di lunedì 27 febbraio 2023) Isi gettano sul pavimento e si coprono la testa con le mani mentre in classe risuonano forti colpi. In uno dei quartieri piu' violenti del, questa e' una sparatoria, invece in una ...

In uno dei quartieri piu' violenti del, questa e' una sparatoria, invece in unadi Petare, nello Stato di Miranda, si tratta solo di una semplice esercitazione. In alcune scuole del ...E il Nicaragua, come ilprima e Cuba poi, in questo hanno fatto. In realtà, quello che preoccupa i fuggitivi non è tanto la nazionalità nicaraguense, quanto le diverse proprietà di ...

Venezuela, a scuola si insegna ai bambini a nascondersi e proteggersi dai proiettili Il Sole 24 ORE

Venezuela, a scuola si insegna ai bambini a nascondersi e proteggersi dai proiettili Alto Adige

Video: Venezuela, a scuola si insegna ai bambini a nascondersi e proteggersi dai proiettili Il Giornale Di Vicenza

Venezuela, a scuola si insegna ai bambini a nascondersi e proteggersi dai proiettili - Esteri QUOTIDIANO NAZIONALE

Venezuela, a scuola si insegna ai bambini a nascondersi e proteggersi dai proiettili La Gazzetta del Mezzogiorno

Da corridore rischiava la pelle, da allenatore insegna la sicurezza. Da corridore duellava in volata, da allenatore predica in pianura. Da corridore usava i gomiti, da allenatore apre il cuore. Moreno ...La guerra in Ucraina non è l’unica, ma solo una delle più giovani: nell’ultimo decennio il numero dei Paesi in conflitto è raddoppiato e ci sono milioni di persone che gridano aiuto. Donne e bambini s ...