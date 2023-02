Van Aert, niente Strade Bianche. Il debutto su strada alla Tirreno - Adriatico (Di lunedì 27 febbraio 2023) Wout Van Aert non sarà al via sabato della Strade Bianche a Siena. Lo ha annunciato proprio il 28enne belga della Jumbo - Visma dal ritiro di Tenerife: 'Nei giorni scorsi non mi sono sentito bene e ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 27 febbraio 2023) Wout Vannon sarà al via sabato dellaa Siena. Lo ha annunciato proprio il 28enne belga della Jumbo - Visma dal ritiro di Tenerife: 'Nei giorni scorsi non mi sono sentito bene e ...

