US SASSUOLO ESPORTS | IL RITORNO DELLA REGULAR SEASON

Leggi su seriea24

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Dopo circa un mese i gamers neroverdi tornano in campo per competere nel girone didi eSerie A TIM, in programma il 28 Febbraio e l’1 Marzo a Milano. L’USè attualmente in piena corsa per avanzare nel torneo direttamente dal Winner Bracket dei Playoff, e in questa due giorni milanese punterà così a posizionarsi tra le prime 4 squadre classificate del Girone A. IL CALENDARIO DEI NEROVERDI (28 FEBBRAIO – 1 MARZO)Il teamcomposto da Simone Figura, Elio Cirillo e Matteo Lanni riprenderà il suo cammino in occasionegara dicontro la Fiorentina, in calendario come primo match del martedì. Questo il planning degli appuntamenti: 28/02/2023 – Fiorentina ...