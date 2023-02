Uomini e Donne oggi 27 febbraio 2023 non va in onda: quando ritorna in tv Maria De Filippi (Di lunedì 27 febbraio 2023) Niente Uomini e Donne e niente Maria De Filippi. Dopo la morte improvvisa e inaspettata di Maurizio Costanzo, che si è spento nella sua Roma all’età di 84 anni venerdì scorso, l’azienda Mediaset, come è giusto che sia, ha stravolto i palinsesti. E ha modificato tutta la programmazione. I telespettatori, quindi, hanno dovuto fare a meno dell’amato dating show (già venerdì), di C’è Posta per Te e di Amici, tutti programmi che vedono al timone Maria De Filippi, vedova del noto giornalista e re dei talk show. Anche oggi, lunedì 27 febbraio, Uomini e Donne non andrà in onda e bisognerà pazientare ancora un po’ per le prossime puntate, che, per chi non lo sapesse, sono già state registrate la settimana ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nientee nienteDe. Dopo la morte improvvisa e inaspettata di Maurizio Costanzo, che si è spento nella sua Roma all’età di 84 anni venerdì scorso, l’azienda Mediaset, come è giusto che sia, ha stravolto i palinsesti. E ha modificato tutta la programmazione. I telespettatori, quindi, hanno dovuto fare a meno dell’amato dating show (già venerdì), di C’è Posta per Te e di Amici, tutti programmi che vedono al timoneDe, vedova del noto giornalista e re dei talk show. Anche, lunedì 27non andrà ine bisognerà pazientare ancora un po’ per le prossime puntate, che, per chi non lo sapesse, sono già state registrate la settimana ...

