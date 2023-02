Uomini e Donne martedì 28 febbraio 2023 va in onda? Anticipazioni puntata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 27 febbraio 2023) In questi giorni, le reti Mediaset sono in lutto per la morte di Maurizio Costanzo. Il palinsesto ha subito delle modifiche soprattutto per rispettare il momento di dolore di Maria De Filippi i cui programmi sono stati sospesi. Amici,e C’è posta per te, tutti programmi condotti dalla moglie di Costanzo, hanno subito una battuta di arresto. Anche oggi 27non è andato inper lasciare spazio ai funerali del noto conduttore del ‘Costanzo show’ e giornalista morto il 24scorso. Quando tornerà inil dating show della De Filippi? Quando torneràNonostante la produzione non abbia ancora reso note date ufficiali, già dalla giornata di domani, ...