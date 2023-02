Uomini e Donne, la nuova dama Michela Russo: età, lavoro, vita privata e quando l’abbiamo già vista (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tra i nuovi personaggi di “Uomini e Donne” c’è una dama del Trono Over di nome Michela Russo: vogliamo scoprire quanti anni ha, che lavoro fa e qualcosa della sua vita privata? Soprattutto siete sicuri di non averla mai vista? In questo articolo vi sveleremo tutto! Chi è Michela Russo: età, lavoro e vita privata Non si conosce l’età di Michela Russo, ma pare che abbia 36 anni (i dati che forniremo tra un po’, lo fanno capire). E’ di Napoli e attualmente è una giornalista sportiva (ha collaborato pure con Sky Sport e Sportitalia). Ha lavorato per tanto tempo in un’azienda, ma non viene precisato quale. E’ anche ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tra i nuovi personaggi di “” c’è unadel Trono Over di nome: vogliamo scoprire quanti anni ha, chefa e qualcosa della sua? Soprattutto siete sicuri di non averla mai? In questo articolo vi sveleremo tutto! Chi è: età,Non si conosce l’età di, ma pare che abbia 36 anni (i dati che forniremo tra un po’, lo fanno capire). E’ di Napoli e attualmente è una giornalista sportiva (ha collaborato pure con Sky Sport e Sportitalia). Ha lavorato per tanto tempo in un’azienda, ma non viene precisato quale. E’ anche ...

