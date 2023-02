Uomini e Donne e Amici 22 non vanno in onda il 28 febbraio: Mediaset sospende (Di lunedì 27 febbraio 2023) Martedì 28 febbraio 2023 Uomini e Donne non va in onda. Il cambiamento riguarda anche il talent show: il daytime di Amici 22 è sospeso. IN AGGIORNAMENTO Leggi su tvpertutti (Di lunedì 27 febbraio 2023) Martedì 282023non va in. Il cambiamento riguarda anche il talent show: il daytime di22 è sospeso. IN AGGIORNAMENTO

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Auguri al Corpo Nazionale dei @vigilidelfuoco, al nostro fianco da 84 anni. A questi straordinari uomini e donne ch… - ultimora_pol : ? Naufragio Calabria, Giorgia #Meloni: 'Criminale mettere in mare una imbarcazione lunga appena 20 metri con ben 20… - SeaWatchItaly : Ancora una catastrofe nel Mediterraneo. Dolore e sgomento per le vittime che si contano a decine. Uomini, donne e b… - GiorgiaPremier : RT @LaraMagoni: 84 anni fa nasceva il Corpo Nazionale dei @vigilidelfuoco, donne e uomini straordinari, veri eroi della quotidianità sempre… - tileggo : RT @tileggo: Mi piacciono le donne che non hanno bisogno di comportarsi da uomo, per farsi valere. Mi piacciono gli uomini che non hanno b… -