Uomini e Donne, Daniele Dal Moro parla del suo trono e il GF Vip lo censura (Di lunedì 27 febbraio 2023) Un confronto avvenuto nella Casa del Grande Fratello Vip 7 tra Antonella Fiordelisi e l'ex tronista di Uomini e Donne Daniele Dal Moro, che hanno discusso a proposito di Martina Nasoni, è sfociato nel ricordo del loro passato comune che ha portato il trentenne veneto a tirare in ballo Uomini e Donne, il talk show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi cui Daniele ha preso parte nella stagione 2019/2020. Non appena gli autori hanno sentito il nome del programma, sono intevenuti redarguendo e censurando Daniele prima che potesse dire altro. Da Uomini e Donne al GF Vip 7: le parole di Daniele Dal Moro Tutto è cominciato quando Daniele Dal ...

