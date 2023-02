Uomini e Donne, Carola sta prendendo per i fondelli Federico? La segnalazione che l'incastra (Di lunedì 27 febbraio 2023) Uomini e Donne, a rischio il trono di Federico: arriva una segnalazione scottante sulla sua corteggiatrice Carola Quest'anno il trono classico di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi è ricco di colpi di scena. Già abbiamo visto due tronisti abbandonare il trono ed ora, Federico, prossimo alla scelta, sembra dover fare i conti con una segnalazione veramente importante che potrebbe compromettere tutto il suo percorso. Il ragazzo attualmente è super apprezzato non solo dal pubblico a casa per la sua spontaneità ed umiltà, ma anche dagli opinionisti che lo elogiano e lo trovano estremamente vero e sincero con le sue corteggiatrici. Le esterne con Carola ed Alice, emozionano tantissimo i telespettatori ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 27 febbraio 2023), a rischio il trono di: arriva unascottante sulla sua corteggiatriceQuest'anno il trono classico di, il programma condotto da Maria De Filippi è ricco di colpi di scena. Già abbiamo visto due tronisti abbandonare il trono ed ora,, prossimo alla scelta, sembra dover fare i conti con unaveramente importante che potrebbe compromettere tutto il suo percorso. Il ragazzo attualmente è super apprezzato non solo dal pubblico a casa per la sua spontaneità ed umiltà, ma anche dagli opinionisti che lo elogiano e lo trovano estremamente vero e sincero con le sue corteggiatrici. Le esterne coned Alice, emozionano tantissimo i telespettatori ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ? Naufragio Calabria, Giorgia #Meloni: 'Criminale mettere in mare una imbarcazione lunga appena 20 metri con ben 20… - SeaWatchItaly : Ancora una catastrofe nel Mediterraneo. Dolore e sgomento per le vittime che si contano a decine. Uomini, donne e b… - GiorgiaMeloni : Auguri al Corpo Nazionale dei @vigilidelfuoco, al nostro fianco da 84 anni. A questi straordinari uomini e donne ch… - Sandeep73329923 : RT @GiorgiaMeloni: Auguri al Corpo Nazionale dei @vigilidelfuoco, al nostro fianco da 84 anni. A questi straordinari uomini e donne che con… - salvalente11 : RT @ardigiorgio: Giovanni Conversano Ex tronista di uomini e donne chiamato a dare lezioni in Confindustria. Poi si sorprendono che la gen… -