Uomini e Donne | arriva una segnalazione su Carola Carpanelli | avvistata con un ragazzo

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Doccia fredda per i fan affezionati diche tifano per la coppia formata da Federico Nicotera e, rispettivamente tronista e corteggiatrice. Ancora Federico non l’ha scelta, visto che la registrazione della scelta è slittata per via della morte di Maurizio Costanzo, e non si sa se lo farà, ma di certo unadata domenica da Deianira Marzano darà molto da pensare al tronista., infatti, è statae fotografata con unmentre chiacchieravano vicini.a ballare con un: la foto Sabato scorso,si trovava nel locale Noir ...