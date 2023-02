Uomini e Donne, Alessandro Sposito: progetti con Pamela e replica ad Armando (Di lunedì 27 febbraio 2023) Alessandro Sposito, ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, oggi si racconta a noi di Tvpertutti.it circa la sua esperienza all'interno del dating show di Canale 5, parlando della sua uscita dal programma insieme a Pamela e di come le cose stanno proseguendo lontano dalle telecamere. Alessandro, inoltre, commenta anche alcuni protagonisti della trasmissione condotta da Maria De Filippi. Ciao Alessandro, parto col chiederti questo: che cosa ti ha spinto a partecipare a Uomini e Donne? «Ciao Lorenzo, ad entrambi (anche a Pamela) ci hanno spinto i nostri nipoti. Sono stato spesso all'estero e non conoscevo bene la trasmissione, non più di tanto. Mia nipote è stata “la colpevole”!» Avresti mai immaginato di uscire ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 27 febbraio 2023), ex cavaliere del Trono Over di, oggi si racconta a noi di Tvpertutti.it circa la sua esperienza all'interno del dating show di Canale 5, parlando della sua uscita dal programma insieme ae di come le cose stanno proseguendo lontano dalle telecamere., inoltre, commenta anche alcuni protagonisti della trasmissione condotta da Maria De Filippi. Ciao, parto col chiederti questo: che cosa ti ha spinto a partecipare a? «Ciao Lorenzo, ad entrambi (anche a) ci hanno spinto i nostri nipoti. Sono stato spesso all'estero e non conoscevo bene la trasmissione, non più di tanto. Mia nipote è stata “la colpevole”!» Avresti mai immaginato di uscire ...

