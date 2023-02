Un’attrice di The Last of Us risponde agli insulti omofobi | “Folle”

(Di lunedì 27 febbraio 2023) I commenti su Theof Us sono quasi tutti positivi. La serie tv sta lasciando un segno non indifferente negli spettatori, ma c’è anche chi non ha apprezzato determinate scelte. Nelle ultime ore, Storm Reid che, nel settimo episodio, ha vestito i panni di Riley, ha deciso di approfondire proprio questo aspetto. L’attrice ha sentito il bisogno di scarsi contro le frasi omofobe. Riallacciandosi alle esternazioni di Bella Ramsey, ha affermato che, nel 2023, è inammissibile attaccarsi a queste cose. Ci sono tanti problemi di cui occuparsi e l’amore non è tra questi. Si tratta di un sentimento meraviglioso che non può essere criticato: Siamo nel 2023. Se si è preoccupati di chi amo, allora bisogna sistemare le proprie priorità. Ci sono così tante altre cose da preoccuparsi nella vita. Perché siete preoccupati che queste giovani – o chiunque – si ...

