Una targa alla Gaiola per Marevivo, l'associazione che si è battuta per l'istituzione dell'area protetta (Di lunedì 27 febbraio 2023) Questa mattina, nel Parco Sommerso di Gaiola, il Direttore Maurizio Simeone e il Presidente di Marevivo Rosalba Giugni, hanno apposto una targa a testimonianza dell'impegno dell'associazione per l'istituzione, nel 2002, dei primi Parchi Archeologici Sommersi del Mediterraneo di Baia e Gaiola. La cerimonia si è svolta a chiusura della convention per i 38 anni di Marevivo. Presenti alla manifestazione il Direttore Marittimo della Campania Ammiraglio Pietro G. Vella, il Comandante Logistico della Marina Militare Ammiraglio di Squadra Salvatore Vitiello e l'Assessore Regionale al Turismo Felice Casucci. Un'azione tanto simbolica quanto concreta, a sostegno del mare e della sua salvaguardia, grazie a una sinergia di forze, obiettivi e attività da parte di ...

