"Una scuola libera". La lettera di suor Anna Monia Alfieri alla preside di Firenze (Di lunedì 27 febbraio 2023) Pubblichiamo la lettera aperta alla preside Annalisa Savino, dirigente del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Firenze, da parte di suor Anna Monia Alfieri Leggi su ilgiornale (Di lunedì 27 febbraio 2023) Pubblichiamo laapertalisa Savino, dirigente del liceo scientifico Leonardo da Vinci di, da parte di

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : ?? Una bella lettera tutta da leggere ?? - marcofurfaro : Dopo 120 ore, il ministro dell'Istruzione #Valditara non ha ancora condannato le violenze contro degli studenti, da… - MarianoGiustino : Sugli avvelenamenti delle giovani donne iraniane, ascolta la mia corrispondenza per @RadioRadicale. Si tratta di un… - mariode60951899 : @teenroommate @DavidoneRspwn non capisco il legame tra la scuola e la vita privata di una maggiorenne - aloudverona : Ci piace lavorare per la scuola, soprattutto quando vuole essere creativa e innovativa! Stavolta abbiamo dato una m… -