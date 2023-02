Una coalizione modernista per frenare il passatismo sociale. Il commento di Bonanni (Di lunedì 27 febbraio 2023) Con il nuovo segretario del Pd, la sfida a cui viene chiamata l’Italia per vincere la sua battaglia per una economia stabile al riparo dalla crescita del debito, di produzioni sostenute da politiche virtuose di sistema, di welfare regolato da diritti e doveri, diventa ancora più in salita. Il cambiamento interno al Pd non avviene avendo in mente che le difficoltà italiane e dello stesso partito e del Paese provengono dall’allontanamento dai canoni del riformismo nell’economia e nel lavoro come impegno costante per mantenersi saldi nella attuale competizione internazionale, ma dalla idea di non aver dato fondo alla somma delle vecchie e nuove parole d’ordine della sinistra antagonista. Ed infatti abbiamo sentito invocare un nuovo art. 18 per consolidare i posti di lavoro, e ancora una volta non proponendosi il tema che la precarietà si combatte sul fronte della economia e della ... Leggi su formiche (Di lunedì 27 febbraio 2023) Con il nuovo segretario del Pd, la sfida a cui viene chiamata l’Italia per vincere la sua battaglia per una economia stabile al riparo dalla crescita del debito, di produzioni sostenute da politiche virtuose di sistema, di welfare regolato da diritti e doveri, diventa ancora più in salita. Il cambiamento interno al Pd non avviene avendo in mente che le difficoltà italiane e dello stesso partito e del Paese provengono dall’allontanamento dai canoni del riformismo nell’economia e nel lavoro come impegno costante per mantenersi saldi nella attuale competizione internazionale, ma dalla idea di non aver dato fondo alla somma delle vecchie e nuove parole d’ordine della sinistra antagonista. Ed infatti abbiamo sentito invocare un nuovo art. 18 per consolidare i posti di lavoro, e ancora una volta non proponendosi il tema che la precarietà si combatte sul fronte della economia e della ...

