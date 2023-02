Un weekend (quasi) senza calcio: non solo di Superlega ma anche di spezzatino muore la Serie A (Di lunedì 27 febbraio 2023) Una domenica uggiosa d’inverno, mezza Italia battuta dal maltempo. Chiusi in casa stravaccati sul divano, panza piena, plaid sulle ginocchia e telecomando puntato sul televisore. Resta solo una partita per salvarci dall’abbrutimento domenicale, e nemmeno quella: il weekend di campionato ormai è un ricordo. Qui non leggerete la solita polemica passatista su tutto il calcio minuto per minuto e la nostalgia per la cara, vecchia partita delle 15. Le pay-tv sono una parte fondamentale del sistema calcio, anzi praticamente si può dire che da sole mandino avanti il carrozzone, quindi tornare all’antico semplicemente non sarebbe possibile. Anticipi e posticipi sono indispensabili, comanda la logica commerciale ma a un certo punto bisognerà pur fissare un limite. Quello appena trascorso è stato praticamente un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Una domenica uggiosa d’inverno, mezza Italia battuta dal maltempo. Chiusi in casa stravaccati sul divano, panza piena, plaid sulle ginocchia e telecomando puntato sul televisore. Restauna partita per salvarci dall’abbrutimento domenicale, e nemmeno quella: ildi campionato ormai è un ricordo. Qui non leggerete la solita polemica passatista su tutto ilminuto per minuto e la nostalgia per la cara, vecchia partita delle 15. Le pay-tv sono una parte fondamentale del sistema, anzi praticamente si può dire che da sole mandino avanti il carrozzone, quindi tornare all’antico semplicemente non sarebbe possibile. Anticipi e posticipi sono indispensabili, comanda la logica commerciale ma a un certo punto bisognerà pur fissare un limite. Quello appena trascorso è stato praticamente un ...

