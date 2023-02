Un professore 2, quando inizia? Come andrà a finire la storia tra Simone e Manuel? (Di lunedì 27 febbraio 2023) Un professore è una serie tv italiana andata in onda dall’11 novembre 2021 sulla RAI in prima serata. Il successo che ha riscosso ne ha portato immediatamente al rinnovo per una seconda stagione. Cosa sappiamo in proposito? Ma soprattutto Come andrà a finire la storia tra Simone e Manuel? Un professore 2 – quando esce? La fiction italiana che racconta le vicende di un gruppo di liceali del liceo Leonardo da Vinci di Roma, intrecciate con la storia del loro professore Dante Balestra, interpretato da Alessandro Gassmann, ha iniziato ufficialmente le riprese. Lo mostrano le foto rilasciate sui social che rivedono i protagonisti sul set romano. I telespettatori si sono appassionati al ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 27 febbraio 2023) Unè una serie tv italiana andata in onda dall’11 novembre 2021 sulla RAI in prima serata. Il successo che ha riscosso ne ha portato immediatamente al rinnovo per una seconda stagione. Cosa sappiamo in proposito? Ma soprattuttolatra? Un2 –esce? La fiction italiana che racconta le vicende di un gruppo di liceali del liceo Leonardo da Vinci di Roma, intrecciate con ladel loroDante Balestra, interpretato da Alessandro Gassmann, hato ufficialmente le riprese. Lo mostrano le foto rilasciate sui social che rivedono i protagonisti sul set romano. I telespettatori si sono appassionati al ...

