Un Posto al Sole, anticipazioni (27 febbraio – 3 marzo 2023): Luca De Santis è tornato dopo 22 anni. Perchè? (Di lunedì 27 febbraio 2023) Luca De Santis Un Posto al Sole Un Posto al Sole: anticipazioni da lunedì 27 febbraio a venerdì 3 marzo 2023 Il processo a Lello Valsano si avvia verso la sua conclusione e cresce l’ansia di Niko, che teme una sentenza che non renda giustizia a Susanna. La crisi economica del Caffè Vulcano si fa sempre più preoccupante, portando Silvia a un complicato confronto con Giancarlo. La presenza di Luca a palazzo riporta alla mente di Giulia i ricordi del passato. Ma perché il medico è ritornato a Napoli? Il ritorno a Napoli riporta Roberto e Marina al duro confronto con la realtà. Sempre più in difficoltà economiche, Silvia rifiuterà ancora l’aiuto di Giancarlo, che si è dimostrato ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 27 febbraio 2023)DeUnalUnalda lunedì 27a venerdì 3Il processo a Lello Valsano si avvia verso la sua conclusione e cresce l’ansia di Niko, che teme una sentenza che non renda giustizia a Susanna. La crisi economica del Caffè Vulcano si fa sempre più preoccupante, portando Silvia a un complicato confronto con Giancarlo. La presenza dia palazzo riporta alla mente di Giulia i ricordi del passato. Ma perché il medico è ria Napoli? Il ritorno a Napoli riporta Roberto e Marina al duro confronto con la realtà. Sempre più in difficoltà economiche, Silvia rifiuterà ancora l’aiuto di Giancarlo, che si è dimostrato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... danieledv79 : @jesuiscialis C'è ancora Un posto al sole? - jesuiscialis : @danieledv79 Eh si mi sa anche a me. Infatti non lo guardò più. Aspetto solo un posto al sole ?? - avantibionda : @riccardo1954 Sono i primi a saperlo, quelli che usano la disperazione e il dolore per costruire una narrazione che… - CarlaCarnassale : @ConteZero76 Questi auguri sono quelli di un simulatore che sogna ancora un posto al sole. Occhio! - CrisR2023 : Con la Schlein sarete a posto : asterischi dappertutto, anche dove non batte il sole ?? -