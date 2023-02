Un milione di voti. Schlein al 53,8%, Bonaccini fermo al 46,2% (Di lunedì 27 febbraio 2023) AGI - Quando il computo delle schede è ormai arrivato all'80 per cento dei voti totali, Elly Schlein è avanti di sei punti percentuali: 53,8% per la deputata, 46,2% per il presidente dell'Emilia-Romagna. Lo ha comunicato la presidente della Commissione Congresso del Pd, Silvia Roggiani, al Nazareno. Alle 13, secondo quanto riferito dalla presidente della Commissione Congresso, Silvia Roggiano, avevano votato 598121 elettori alle primarie del Pd. "Stiamo concludendo la raccolta dei dati, mancano ancora alcune regioni e alcune grandi città, l'affluenza si aggirerà attorno al milione di votanti". Lo ha detto Silvia Roggiani, presidente della Commissione Congresso del Pd. Bonaccini: "A disposizione per dare una mano a Elly" "La prima cosa che vi chiedo è di mandare da qui un grande applauso e un abbraccio a Elly ... Leggi su agi (Di lunedì 27 febbraio 2023) AGI - Quando il computo delle schede è ormai arrivato all'80 per cento deitotali, Ellyè avanti di sei punti percentuali: 53,8% per la deputata, 46,2% per il presidente dell'Emilia-Romagna. Lo ha comunicato la presidente della Commissione Congresso del Pd, Silvia Roggiani, al Nazareno. Alle 13, secondo quanto riferito dalla presidente della Commissione Congresso, Silvia Roggiano, avevano votato 598121 elettori alle primarie del Pd. "Stiamo concludendo la raccolta dei dati, mancano ancora alcune regioni e alcune grandi città, l'affluenza si aggirerà attorno aldi votanti". Lo ha detto Silvia Roggiani, presidente della Commissione Congresso del Pd.: "A disposizione per dare una mano a Elly" "La prima cosa che vi chiedo è di mandare da qui un grande applauso e un abbraccio a Elly ...

