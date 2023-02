“Un mese di squalifica” la Juve trema: questi giocatori rischiano grosso (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il mese di marzo rischia di essere decisivo per il destino della Juve che rischia di perdere alcuni giocatori per un mese. La stagione della Juventus, lo sappiamo, è stata caratterizzata dalla penalizzazione di quindici punti che ha inevitabilmente cambiato gli obiettivi dei bianconeri almeno in campionato. AnsafotoAllegri si è ritrovato, suo malgrado, a dover gestire una situazione non semplice; il tecnico ha dovuto compattare il gruppo, estraniarlo dal mondo esterno e riuscire a pensare solo ed esclusivamente al campo. Una missione riuscita fatta eccezione per il punto conquistato in due partite, tra Atalanta e Monza. Il problema, per i bianconeri, rischiano di essere le prossime sentenze; mentre la Juventus sta pensando al campo, la società è alle prese con una ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ildi marzo rischia di essere decisivo per il destino dellache rischia di perdere alcuniper un. La stagione dellantus, lo sappiamo, è stata caratterizzata dalla penalizzazione di quindici punti che ha inevitabilmente cambiato gli obiettivi dei bianconeri almeno in campionato. AnsafotoAllegri si è ritrovato, suo malgrado, a dover gestire una situazione non semplice; il tecnico ha dovuto compattare il gruppo, estraniarlo dal mondo esterno e riuscire a pensare solo ed esclusivamente al campo. Una missione riuscita fatta eccezione per il punto conquistato in due partite, tra Atalanta e Monza. Il problema, per i bianconeri,di essere le prossime sentenze; mentre lantus sta pensando al campo, la società è alle prese con una ...

