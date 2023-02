Un dettaglio curioso in un'immagine diffusa sui social dai principi ha fatto il giro del web (Di lunedì 27 febbraio 2023) Chissà se, ieri, Kate Middleton ha passato la giornata a prendere in giro il principe William, proprio come fanno, ironicamente, i tifosi con gli amici avversari dopo una vittoria. Perché sabato sera è l’Inghilterra, la squadra di rugby di cui la principessa è patrona, ad aver vinto nel match nell’ambito del Sei Nazioni 2023. Il team, in campo al Millennium Stadium di Cardiff, ha battuto per 20 a 10 il Galles, di cui, invece, il patrono è il marito. Una sfida in famiglia, che ha visto, questa volta, primeggiare la futura regina e soccombere il futuro re. Il match è stato molto combattuto, fino alla fine. E in tribuna, ad assistervi, c’erano anche William e Kate. Da soli, senza figli, vestiti con dettagli bianchi e rossi – lui la sciarpa, lei il cappotto pied de poule di Catherine Walker già indossato nel 2018 durante un viaggio in Svezia – per rendere omaggio alle due ... Leggi su amica (Di lunedì 27 febbraio 2023) Chissà se, ieri, Kate Middleton ha passato la giornata a prendere inil principe William, proprio come fanno, ironicamente, i tifosi con gli amici avversari dopo una vittoria. Perché sabato sera è l’Inghilterra, la squadra di rugby di cui la principessa è patrona, ad aver vinto nel match nell’ambito del Sei Nazioni 2023. Il team, in campo al Millennium Stadium di Cardiff, ha battuto per 20 a 10 il Galles, di cui, invece, il patrono è il marito. Una sfida in famiglia, che ha visto, questa volta, primeggiare la futura regina e soccombere il futuro re. Il match è stato molto combattuto, fino alla fine. E in tribuna, ad assistervi, c’erano anche William e Kate. Da soli, senza figli, vestiti con dettagli bianchi e rossi – lui la sciarpa, lei il cappotto pied de poule di Catherine Walker già indossato nel 2018 durante un viaggio in Svezia – per rendere omaggio alle due ...

