"Un bel problema, morti sulla coscienza". Schlein si prende il Pd: fango sulla Meloni "Abbiamo fatto una piccola grande rivoluzione". Elly Schlein è la nuova segretaria del Pd, batte a sorpresa alle primarie il favoritissimo Stefano Bonaccini e commenta a caldo, con il fiatone e visibilmente commossa, la pazza domenica a sinistra. Il rivale le ha subito telefonato per farle i complimenti, augurandole di avere il coraggio di cambiare davvero il partito. Non facile, però, visto che alle sue spalle c'è l'apparato che lo ha guidato negli ultimi anni, con Dario Franceschini e Andrea Orlando in testa. "E' il nostro tempo, ci abbiamo creduto così forte che abbiamo realizzato un sogno insieme, ma facciamo in modo che sia solo l'inizio", ha proseguito. "Vi sono immensamente grata, anche questa volta non ci hanno visto arrivare", ha sorriso davanti ai suoi la Schlein, nella conferenza stampa notturna post-trionfo.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : #PrimariePD - Elly #Schlein: 'Saremo un bel problema per Giorgia Meloni. Daremo un contributo a organizzare l'oppos… - localteamtv : Elly Schlein 'saremo un bel problema per il governo di Giorgia Meloni. Da oggi noi daremo un contributo a organizza… - LaStampa : ?? #EllySchlein dopo la vittoria alle #PrimariePD: 'Saremo un bel problema per il Governo Meloni' - CAMPO_66 : @Adnkronos Sarete un bel problema per voi stessi ????la Meloni grazie a questa cittadina americana e svizzera governera’per altri 20 anni……… - donatel08566041 : @Adnkronos E non solo. La Schlein sarà un bel problema anche per Italia e Italiani tutti. Per lo 'spostamento' a s… -