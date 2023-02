Ultime Notizie – Strage migranti a Crotone: la tragedia di chi ha perso moglie, figli, fratelli (Di lunedì 27 febbraio 2023) “Barca fatiscente che non ha retto né il peso delle persone né le onde alte. Le persone che sono state soccorse non ci hanno parlato di navi della guardia di finanza o della guardia costiera nei paraggi. Hanno raccontato di aver sentito una sorta di esplosione, però nessuno dei soccorsi ha ferite da ustioni”. Lo ha detto Sergio Di Dato, responsabile dell’intervento di Medici Senza Frontiere, al largo delle coste di Crotone, durante la conferenza stampa di oggi. Ieri mattina il naufragio avvenuto davanti alle coste di Cutro. Durante i colloqui tra i superstiti e il team di Msf all’interno del Cara di Crotone “nessuno di loro ci ha raccontato di essere stati gettati in acqua davanti alle coste. Quando siamo arrivati al centro di Capo Rizzuto avevamo letto questi racconti sui giornali, ma delle persone ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 27 febbraio 2023) “Barca fatiscente che non ha retto né il peso dellene né le onde alte. Lene che sono state soccorse non ci hanno parlato di navi della guardia di finanza o della guardia costiera nei paraggi. Hanno raccontato di aver sentito una sorta di esplosione, però nessuno dei soccorsi ha ferite da ustioni”. Lo ha detto Sergio Di Dato, responsabile dell’intervento di Medici Senza Frontiere, al largo delle coste di, durante la conferenza stampa di oggi. Ieri mattina il naufragio avvenuto davanti alle coste di Cutro. Durante i colloqui tra i superstiti e il team di Msf all’interno del Cara di“nessuno di loro ci ha raccontato di essere stati gettati in acqua davanti alle coste. Quando siamo arrivati al centro di Capo Rizzuto avevamo letto questi racconti sui giornali, ma dellene ...

